Vonovia übernimmt Mehrheit an schwedischer Hembla für 1,14 Mrd Euro

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Wohnimmobilienkonzern Vonovia verstärkt sich mit einer milliardenschweren Übernahme in Schweden. Wie das DAX-Unternehmen mitteilte, übernimmt es 61,2 Prozent des Grundkapitals an der Wohnimmobiliengesellschaft Hembla AB zum Preis von umgerechnet 1,14 Milliarden Euro. Verkäufer ist die Vega Holdco, die im Besitz von Blackstone-Fonds steht. In einem zweiten Schritt wird Vonovia ein Angebot für die restlichen Anteile abgeben.

Vonovia erhält durch die Transaktion 6,14 Millionen Hembla-Aktien der Klasse A und 50,7 Millionen der Klasse B zum Preis von 215 Kronen je Aktie. Das entspricht einem Aufschlag von 11,5 Prozent auf den Schlusskurs vom Freitag. Der Gesamtkaufpreis liegt bei 12,2 Milliarden Kronen, umgerechnet 1,14 Milliarden Euro.

Mit Eintritt der Vollzugsbedingung für die Transaktion, d.h. nach der für Oktober oder November erwarteten kartellrechtlichen Freigabe, ist Vonovia nach schwedischem Übernahmegesetz verpflichtet, innerhalb von vier Wochen ein öffentliches Übernahmeangebot für die restlichen Anteile abzugeben.

Vonovia hat in Schweden vergangenes Jahr bereits Victoria Park übernommen. Hembla hat 21.411 Wohnungen vor allem im Grossraum Stockholm, Victoria Park mit 16.638 Wohnungen konzentriert sich auf die Grossstadtregionen Malmö, Stockholm und Göteborg.

September 23, 2019 01:19 ET (05:19 GMT)