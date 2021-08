Vonovia startet neues öffentliches Übernahmeangebot für Dt. Wohnen

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Wohnimmobilienkonzern Vonovia hat das neue öffentliche Übernahmeangebot für die Deutsche Wohnen SE gestartet. Wie der DAX-Konzern mitteilte, beginnt die Angebotsfrist am heutigen Montag und endet voraussichtlich am 20. September 2021 um 24:00 Uhr (MESZ). Die Veröffentlichung der Angebotsunterlage wurde durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gestattet.

Vonovia bietet den Deutsche-Wohnen-Aktionären 53 Euro je Aktie in bar. Eine Erhöhung des Angebotspreises sei ausgeschlossen, wie auch ein drittes Angebot an die Aktionäre. Das neue Angebot verfügt ebenfalls über eine Mindestannahmequote von 50 Prozent. Vorstand und Aufsichtsrat der Deutsche Wohnen werden laut Mitteilung den Zusammenschluss der beiden Unternehmen, vorbehaltlich einer eingehenden Prüfung der Angebotsunterlage, unterstützen.

Die beiden Unternehmen hatten bereits am 24. Mai 2021 wesentliche Eckpunkte des Zusammenschlusses vereinbart und diese am 1. August 2021 in weitgehend unveränderter Form bekräftigt. Beide Immobilienkonzerne halten einen Zusammenschluss strategisch und gesellschaftspolitisch für sinnvoll.

Vonovia wird bei der Transaktion in der Investorenkommunikation von Morgan Stanley, Perella Weinberg, Bank of America Merrill Lynch und Parkview Partners unterstützt.

August 23, 2021 03:47 ET (07:47 GMT)