Vonovia SE präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Vonovia SE hat am 05.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.87 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.380 EUR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3.01 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.68 Milliarden EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.64 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch