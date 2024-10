Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet mit Buy

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Vonovia mit einem Kursziel von 33 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Thomas Rothäusler reagierte in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar auf zwei Immobilienverkäufe im Volumen von rund 800 Millionen Euro.

Aktienanalyse online: Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Um 11:12 Uhr konnte die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1.2 Prozent auf 32.98 EUR. Also weist das Papier noch Spielraum von 0.06 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Der Tagesumsatz der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie belief sich zuletzt auf 449’630 Aktien. Auf Jahressicht 2024 ging es für das Papier um 15.6 Prozent aufwärts. Voraussichtlich am 06.11.2024 wird Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Anlegern einen Einblick in die Quartalsbilanz von Q3 2024 gewähren.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.10.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.10.2024 / 08:05 / CET



