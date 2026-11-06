Vonovia SE: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Vonovia SE hat am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 0.27 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2.80 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Vonovia SE 1.64 Milliarden EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9.26 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.50 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch