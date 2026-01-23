Vonovia SE-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. stuft Aktie mit Buy ein

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Vonovia von 37,00 auf 36,60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Jonathan Kownator sieht europäische Immobilienwerte als wichtigen Bestandteil zur Diversifizierung von Portfolios. Es seien reale Assets, die eine Absicherung gegenüber geopolitischen Risiken, einer Tech-Blase und hohen Bewertungen böten. Unter den deutschen Branchenvertretern empfiehlt er aber nur Vonovia zum Kauf.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Vonovia SE-Aktie zur Zeit der Analyse

Um 13:18 Uhr rutschte die Vonovia SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0.2 Prozent auf 24.19 EUR ab. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 51.30 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Bisher wurden via XETRA 800’498 Vonovia SE-Aktien gekauft oder verkauft. Seit Jahresanfang 2026 verlor die Aktie um 1.4 Prozent. Die Ergebnisse für Q4 2025 dürfte Vonovia SE am 19.03.2026 vorlegen.

