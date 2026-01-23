Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’146 -0.6%  SPI 18’207 -0.6%  Dow 49’384 0.6%  DAX 24’889 0.1%  Euro 0.9279 0.0%  EStoxx50 5’939 -0.3%  Gold 4’944 0.2%  Bitcoin 70’483 -0.1%  Dollar 0.7902 0.1%  Öl 65.2 1.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156NVIDIA994529Partners Group2460882
Top News
Gold-ETF Schweiz: Warum hierzulande erlaubt ist, was in der EU verboten ist
Nikkei und TOPIX im Aufwind? Experten setzen auf Japan-Aktien 2026
Vonovia SE-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. stuft Aktie mit Buy ein
Heidelberg Materials-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. gibt Buy-Bewertung bekannt
Rohstoffe: Aktueller Marktbericht zu Gold, Öl & Co.
Suche...

Vonovia Aktie 21644750 / DE000A1ML7J1

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Bewertung im Fokus 23.01.2026 13:34:44

Vonovia SE-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. stuft Aktie mit Buy ein

Vonovia SE-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. stuft Aktie mit Buy ein

Die Vonovia SE-Aktie wurde von Goldman Sachs Group Inc. genauestens überprüft. Hier sind die Resultate.

Vonovia
22.50 CHF 0.02%
Kaufen Verkaufen

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Vonovia von 37,00 auf 36,60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Jonathan Kownator sieht europäische Immobilienwerte als wichtigen Bestandteil zur Diversifizierung von Portfolios. Es seien reale Assets, die eine Absicherung gegenüber geopolitischen Risiken, einer Tech-Blase und hohen Bewertungen böten. Unter den deutschen Branchenvertretern empfiehlt er aber nur Vonovia zum Kauf.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Vonovia SE-Aktie zur Zeit der Analyse

Um 13:18 Uhr rutschte die Vonovia SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0.2 Prozent auf 24.19 EUR ab. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 51.30 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Bisher wurden via XETRA 800’498 Vonovia SE-Aktien gekauft oder verkauft. Seit Jahresanfang 2026 verlor die Aktie um 1.4 Prozent. Die Ergebnisse für Q4 2025 dürfte Vonovia SE am 19.03.2026 vorlegen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 22:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: Vonovia SE

Nachrichten zu Vonovia SE

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?