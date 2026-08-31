Vonovia SE-Aktie: Was Analysten im August vom Papier halten

7 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur Vonovia SE-Aktie veröffentlicht.

6 Analysten empfehlen die Vonovia SE-Aktie mit Kaufen, 1 Experte schätzt den Anteilsschein mit Verkaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 29,00 EUR beziffert, während der aktuelle Vonovia SE-Kurs an der Börse XETRA bei 19,25 EUR liegt.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Barclays Capital 20,00 EUR 3,90 24.08.2026 Goldman Sachs Group Inc. 29,50 EUR 53,25 24.08.2026 Jefferies & Company Inc. - - 21.08.2026 Deutsche Bank AG 26,00 EUR 35,06 06.08.2026 Jefferies & Company Inc. 28,50 EUR 48,05 06.08.2026 DZ BANK - - 05.08.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 34,50 EUR 79,22 05.08.2026 Jefferies & Company Inc. 30,00 EUR 55,84 05.08.2026 JP Morgan Chase & Co. 34,50 EUR 79,22 05.08.2026

Redaktion finanzen.ch