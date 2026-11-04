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04.11.2026 09:39:04
Vonovia SE-Aktie: Jefferies & Company Inc. vergibt Buy
Hier sind die Resultate der detaillierten Überprüfung der Vonovia SE-Aktie durch Jefferies & Company Inc..
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vonovia nach Zahlen zu den ersten neun Monaten des Jahres auf "Buy" mit einem Kursziel von 23 Euro belassen. Nach den jüngsten vorsichtigeren Aussagen zum weiteren Geschäftsverlauf hätten die nun veröffentlichten Zahlen nicht mehr viel Neues gebracht, schrieb Pierre-Emmanuel Clouard in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Einschätzung.
Aktienanalyse online: Die Vonovia SE-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen
Um 09:22 Uhr ging es für das Vonovia SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1.4 Prozent auf 16.53 EUR. Insofern weist der Anteil noch eine Steigerungsaussicht von 39.14 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 302’428 Vonovia SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Beginn des Jahres 2026 büsste die Aktie um 28.6 Prozent ein. Die Quartalsbilanz für Q3 2026 wird am 04.11.2026 erwartet.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 01:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 01:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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