Vonovia SE-Aktie: Jefferies & Company Inc. vergibt Buy

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vonovia nach Zahlen zu den ersten neun Monaten des Jahres auf "Buy" mit einem Kursziel von 23 Euro belassen. Nach den jüngsten vorsichtigeren Aussagen zum weiteren Geschäftsverlauf hätten die nun veröffentlichten Zahlen nicht mehr viel Neues gebracht, schrieb Pierre-Emmanuel Clouard in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Einschätzung.

Aktienanalyse online: Die Vonovia SE-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Um 09:22 Uhr ging es für das Vonovia SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1.4 Prozent auf 16.53 EUR. Insofern weist der Anteil noch eine Steigerungsaussicht von 39.14 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 302’428 Vonovia SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Beginn des Jahres 2026 büsste die Aktie um 28.6 Prozent ein. Die Quartalsbilanz für Q3 2026 wird am 04.11.2026 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 01:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 01:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.