Vonovia SE-Aktie erhält von Goldman Sachs Group Inc. Bewertung: Neutral

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Vonovia von 18,20 auf 17,70 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Jonathan Kownator passte seine Schätzungen am Donnerstag an den Neunmonatsbericht an.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Vonovia SE-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Um 14:16 Uhr ging es für die Vonovia SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0.9 Prozent auf 16.85 EUR. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 5.08 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1’225’166 Vonovia SE-Aktien. Seit Anfang des Jahres 2026 verlor die Aktie um 27.3 Prozent. Die Vonovia SE-Bilanz für Q4 2026 wird am 18.02.2027 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 17:19 / GMT

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