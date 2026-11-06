|Aktuelle Analyse
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06.11.2026 14:34:44
Vonovia SE-Aktie erhält von Goldman Sachs Group Inc. Bewertung: Neutral
Diese Empfehlung gibt Goldman Sachs Group Inc. für die Vonovia SE-Aktie aus.
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Vonovia von 18,20 auf 17,70 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Jonathan Kownator passte seine Schätzungen am Donnerstag an den Neunmonatsbericht an.
Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Vonovia SE-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung
Um 14:16 Uhr ging es für die Vonovia SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0.9 Prozent auf 16.85 EUR. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 5.08 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1’225’166 Vonovia SE-Aktien. Seit Anfang des Jahres 2026 verlor die Aktie um 27.3 Prozent. Die Vonovia SE-Bilanz für Q4 2026 wird am 18.02.2027 erwartet.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 17:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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