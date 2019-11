Vonovia hält 72,3 Prozent der Hembla-Stimmrechte

Der Immobilienkonzern Vonovia hält inzwischen 72,3 Prozent der Stimmrechte an dem schwedischen Wohnungsbauunternehmens Hembla.

Nach Abschluss des Erwerbs der Blackstone -Aktien an Hembla und des Kaufs von Aktien am Markt halte man 72,3 Prozent der Stimmrechte, was rund 65 Prozent des Aktienkapitals an Hembla entspreche, teilte die Vonovia SE am Donnerstagabend mit.

Mehrheitsaktionärin Vonovia hatte Anfang November erklärt, den verbleibenden Aktionären des schwedischen Konzerns 215 schwedische Kronen je Aktie in bar zu bieten. Der Preis bewertet das Unternehmen als Ganzes laut Mitteilung mit 19,979 Milliarden schwedischen Kronen, umgerechnet 1,872 Milliarden Euro, wie der Bochumer DAX-Konzern damals mitteilte. Das Angebot läuft noch bis zum 9. Dezember.

FRANKFURT (Dow Jones)