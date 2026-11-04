Vonovia-Finanzchef Grosse: Keine Vertragsverlängerung über 2027 hinaus - Aktie im Plus

"Nach mehr als zehn Jahren als CFO börsennotierter Immobilienunternehmen ist für mich jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen, beruflich ein neues Kapitel zu beginnen", wird Grosse in der Pressemitteilung zu den ausführlichen Ergebnissen für das dritte Quartal zitiert.

Vonovia ist laut Mitteilung "zuversichtlich, die Nachfolge in Kürze bekannt zu geben". Grosse werde einen reibungslosen Übergang an seinen Nachfolger sicherstellen.

Vonovia-CEO Luka Mucic sowie die Aufsichtsratsvorsitzende Clara Streit äusserten ihr Bedauern. "Philip und ich arbeiten eng und vertrauensvoll zusammen. Deshalb bedaure ich seine Entscheidung persönlich sehr", sagte Mucic. "Gleichzeitig respektiere ich seinen Wunsch, nach vielen Jahren als CFO beruflich ein neues Kapitel aufzuschlagen."

Im XETRA-Handel klettert die Vonovia-Aktie zeitweise um 3,19 Prozent auf 16,83 Euro.

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