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04.11.2026 11:14:01
Vonovia-Finanzchef Grosse: Keine Vertragsverlängerung über 2027 hinaus - Aktie im Plus
Vonovia muss sich bis Ende 2027 einen neuen Finanzvorstand suchen. Wie der DAX-Konzern mitteilte, hat sich CFO Philip Grosse entschlossen, seinen bis Ende 2027 laufenden CFO-Vertrag nicht zu verlängern.
Vonovia ist laut Mitteilung "zuversichtlich, die Nachfolge in Kürze bekannt zu geben". Grosse werde einen reibungslosen Übergang an seinen Nachfolger sicherstellen.
Vonovia-CEO Luka Mucic sowie die Aufsichtsratsvorsitzende Clara Streit äusserten ihr Bedauern. "Philip und ich arbeiten eng und vertrauensvoll zusammen. Deshalb bedaure ich seine Entscheidung persönlich sehr", sagte Mucic. "Gleichzeitig respektiere ich seinen Wunsch, nach vielen Jahren als CFO beruflich ein neues Kapitel aufzuschlagen."
Im XETRA-Handel klettert die Vonovia-Aktie zeitweise um 3,19 Prozent auf 16,83 Euro.
DJG/uxd/cbr
DOW JONES
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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