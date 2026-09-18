Vonovia Aktie 21644750 / DE000A1ML7J1
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
|
18.09.2026 10:16:00
Vonovia: Berliner Wahlkampf verstärkt Unsicherheit beim Dax-Konzern
Vonovia kämpft nicht nur mit steigenden Zinsen, sondern auch mit einer beispiellosen Enteignungsdebatte in Berlin. Kurz vor der Wahl zum Abgeordnetenhaus schaltet sich CEO Luka Mucic in die Debatte ein. Und hat eine klare Botschaft.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online
In eigener Sache
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!
Nachrichten zu Vonovia SE
|
12:26
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX verbucht am Mittag Verluste (finanzen.ch)
|
12:26
|Börse Frankfurt in Rot: DAX sackt mittags ab (finanzen.ch)
|
09:28
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX fällt zum Handelsstart zurück (finanzen.ch)
|
09:28
|Handel in Frankfurt: DAX legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
17.09.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX verbucht zum Handelsende Zuschläge (finanzen.ch)
|
17.09.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: DAX präsentiert sich letztendlich fester (finanzen.ch)
|
17.09.26
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX im Plus (finanzen.ch)
|
17.09.26
|DAX aktuell: DAX mit Gewinnen (finanzen.ch)