Vonovia-Aktie verliert nachbörslich: Vonovia 2023 mit Milliardenverlust

Unter dem Strich hat der Wohnimmobilienkonzern einen milliardenschweren Verlust eingefahren und diesen im Vergleich zum Vorjahr deutlich ausgeweitet. Grund war die deutlich negative Neubewertung des Portfolios. Die im November veröffentlichten Ziele für 2024 konkretisierte der DAX -Konzern.

Bei der bisher wichtigsten operativen Kenngrösse dem FFO, aus dem sich bisher die Dividende speist, verdiente der DAX-Konzern insgesamt 1,85 Milliarden Euro, nach 2,04 Milliarden. Im fortgeführten Geschäft allein betrug der FFO 1,8 Milliarden Euro nach 1,98 Milliarden.

Das bereinigte EBITDA total - der bereinigte operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen - sank ebenfalls leicht, auf 2,65 Milliarden Euro von 2,76 Milliarden. Nach Steuern und Dritten ergab sich 2023 ein den Aktionären zuzurechnender Nettoverlust von 6,3 Milliarden Euro, im Vorjahr war ein Verlust von 644 Millionen aufgelaufen. Je Aktie betrug der Verlust insgesamt 7,80 Euro, nach minus 0,82 Euro. Im fortgeführten Geschäft belief sich der Verlust auf 7,64 Euro nach 0,72 Euro.

Das Ergebnis aus der Bewertung von Immobilien, die als Investment Properties gehalten werden, belief sich bei Vonovia laut Geschäftsbericht auf minus 10,65 Milliarden Euro nach minus 1,18 Millionen im Vorjahr.

Im laufenden Jahr will Vonovia ein bereinigtes EBITDA in der Spanne von 2,55 bis 2,65 Milliarden erreichen. Die neue Hauptkenngrösse Adjusted EBT (bereinigtes Vorsteuerergebnis), an die unter anderem künftig die Dividende anknüpft, soll in der Spanne 1,70 bis 1,80 Milliarden Euro liegen.

Vonovia will die Investitionen auf rund 1 Milliarde Euro deutlich erhöhen und damit unter anderem umfassend in den Ausbau der Photovoltaik zu investieren. Portfolioverkäufe im Wert von rund 3 Milliarden sollen realisiert werden.

Vonovia erhöht Dividende - neue Dividendenpolitik ab Gj 2024

Vonovia will für 2023 eine um 5 Cent höhere Dividende von 0,90 Euro je Aktie zahlen. Wie der Bochumer Wohnimmobilienkonzern mitteilte, soll künftig die Dividendenpolitik auf eine neue Basis gestellt werden. Erstmals ab 2024 soll der Dividendenvorschlag nicht mehr an den Group FFO nach Dritten gekoppelt sein, sondern an das bereinigte Vorsteuerergebnis (adj EBT) plus die überschüssige Liquidität aus dem Operating Free Cash Flow (OFCF).

Angestrebt sei "eine jährliche Ausschüttung von 50 Prozent des Adj. EBT plus überschüssige Liquidität". Ermittelt werden soll dies als Dreijahresdurchschnitt aus dem OFCF nach Abzug des Eigenkapitalanteils für das rentierliche Investitionsprogramm.

Das Vonovia-Management zeigte sich überzeugt, das die neue Dividendenpolitik die Aktionäre angemessen am Kerngeschäft beteiligt und gleichzeitig "eine stabile Innenfinanzierung des rentierlichen Investitionsprogramms" ermöglicht.

Vonovia-CEO: Planen keine Kapitalerhöhung

Vonovia plant CEO Rolf Buch zufolge keine Kapitalerhöhung und rechnet damit, "zum Jahresende" bei der Verschuldung wieder im Zielkorridor zu sein. Dies sagte er in einer kurzfristig anberaumten Medientelefonkonferenz nach der Veröffentlichung der Ergebnisse für 2023 und des Ausblicks für 2024.

Vonovias Zielkorridor für den Verschuldungsgrad LTV liegt bei 40 bis 45 Prozent. Zum Jahresende 2023 hatte Vonovia ein LTV von 47,3 Prozent nach 45,1, pro forma belief sich der LTV auf 46,7 Prozent.

"Wir wollen auf die 45 Prozent zurück", rein rechnerisch würden die für 2024 geplanten Portfolioverkäufe, die mindestens 3 Milliarden Euro in die Kasse spülen sollen, ausreichen, um wieder unter die 45 Prozent zu gelangen.

Buch nannte die Frage nach einer möglichen Kapitalerhöhung "absurd", vor allem, nachdem der Konzern begonnen hat, Investoren ins Boot zu holen, die 2023 im Gegenzug für Portfoliokäufe rund 3,7 Milliarden Euro an Liquidität für Vonovia generiert hat. Auch sehe er eine Preisstabilisierung sowie eine "Aufhellung der Nachfrage", darauf deuteten jüngste Daten hin.

Der Zugang zu Fremdkapital sei bei Vonovia "hervorragend", der Finanzbedarf weit bis ins Jahr 2025 gedeckt.

Vonovia beendet 2023 mit "Rekordbewertungsverlust"

Vonovia hat im abgelaufenen Jahr CEO Rolf Buch zufolge infolge eines "Rekordbewertungsverlusts" bei der Portfolio-Neubewertung wohl unter dem Strich den höchsten Nachsteuerverlust je eingefahren. Nach Steuern ergab sich ein Verlust von rund 6,8 Milliarden Euro, deutlich schlechter als das Minus von 669 Millionen ein Jahr zuvor.

Grund ist vor allem das Ergebnis aus der Bewertung von Immobilien, die als Investment Properties gehalten werden und im Nachsteuerergebnis enthalten ist. Dieses belief sich bei Vonovia laut Geschäftsbericht auf minus 10,65 Milliarden Euro nach minus 1,18 Milliarden im Vorjahr. Es handle sich aber um eine "reine Bewertungsthematik" durch die Bilanzierung nach Rechnungslegungsstandard IAS 40, so Buch. Operativ hat der Konzern vergangenes Jahr rund 1,8 Milliarden Euro verdient, nach rund 2 Milliarden ein Jahr zuvor

Eine stärkere Abwertung verhindert habe die Tatsache, dass der Konzern 2023 einige Modernisierungen im Bestand vorgenommen habe, so Buch.

Die Abwertung der Portfolios betrifft die ganze Immobilienbranche. Bedingt ist dies unter anderem durch das höhere Zinsniveau, infolgedessen sich Renditekriterien und Investitionsentscheidungen - auch bei potenziellen Transaktionspartnern - verändert haben. Das hat sich auf die Beurteilung von Geschäftsmodellen und die Bewertung von Vermögenswerten ausgewirkt.

Die Vonovia-Aktie verliert nachbörslich via Tradegate zeitweise 5,42 Prozent auf 25,81 Euro.

DJG/uxd/jhe

FRANKFURT (Dow Jones)