Vonovia-Aktie im Minus: Vonovia-Aktionäre wählen zu knapp 48% Aktiendividende für 2021

Wie der Bochumer DAX -Konzern mitteilte, haben Aktionäre mit einem Anteil von insgesamt 47,85 Prozent der dividendenberechtigten Aktien innerhalb der Bezugsfrist eine Ausschüttung in Form neuer Unternehmensanteile gewählt. Diese sei nun das sechste Jahr in Folge eine Alternative zur Bardividende gewesen.

Dadurch verbleiben rund 617 Millionen Euro im Unternehmen. Es werden 19.252.608 neue Aktien ausgegeben. Mit dem Eintrag in das Handelsregister werde die Gesamtanzahl der Vonovia Aktien auf 795.849.997 Aktien steigen.

Für 2021 schüttet der Wohnimmobilienkonzern 1,66 Euro je Aktie aus.

Die neuen Aktien werden laut Mitteilung voraussichtlich am 01. Juni in die Depots der Aktionärinnen und Aktionäre eingebucht. Die Zahlung der Bardividende und etwaiger Spitzenbeträge werde voraussichtlich am 25. Mai erfolgen.

Die Vonovia-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,51 Prozent tiefer bei 33,19 Euro.

DJG/uxd/sha

FRANKFURT (Dow Jones)