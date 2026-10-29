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29.10.2026 09:04:00
Vonovia-Aktie fällt nach Prognose-Senkung, geplante Investitionen ausgesetzt
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Vonovia SE
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|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX mittags in der Verlustzone (finanzen.ch)
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|Freitagshandel in Frankfurt: DAX mittags mit Abgaben (finanzen.ch)
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10:00
|EQS-NVR: Vonovia SE: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
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10:00
|EQS-NVR: Vonovia SE: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
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09:28
|Verluste in Frankfurt: LUS-DAX beginnt die Sitzung mit Verlusten (finanzen.ch)
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09:28
|Schwacher Handel in Frankfurt: DAX beginnt Freitagshandel im Minus (finanzen.ch)
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|Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Ende des Donnerstagshandels fester (finanzen.ch)
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29.10.26
|Aufschläge in Frankfurt: DAX notiert letztendlich im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu Vonovia SE
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|05.05.26
|Vonovia Hold
|Deutsche Bank AG
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Vonovia am 29.10.2026
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