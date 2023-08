Von Roll Aktie News: Von Roll verteidigt Stellung am Nachmittag

Kaum Ausschläge verzeichnete die Von Roll-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte um 04:28 Uhr bei 0,862 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der derzeit bei 14'705 Punkten notiert. In der Spitze gewann die Von Roll-Aktie bis auf 0,862 CHF. Das Tagestief markierte die Von Roll-Aktie bei 0,858 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,858 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 41'563 Von Roll-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 11.01.2023 erreichte der Anteilsschein mit 1,000 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Von Roll-Aktie damit 13,800 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,700 CHF. Dieser Wert wurde am 13.10.2022 erreicht. Mit Abgaben von 18,794 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 13.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 12.03.2025.

Redaktion finanzen.ch