Von Roll Aktie News: Von Roll nahezu unverändert

Mit einem Kurs von 1.08 CHF zeigte sich die Von Roll-Aktie im SIX SX-Handel zuletzt kaum verändert. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der derzeit bei 16'476 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Von Roll-Aktie bisher bei 1.08 CHF. In der Spitze fiel die Von Roll-Aktie bis auf 1.08 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1.08 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 12'089 Von Roll-Aktien.

Die Von Roll Holding AG ist die Dachgesellschaft der Von Roll Gruppe, die in der Materialtechnologie tätig ist. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Bereiche Isolation, Verbundwerkstoffe, Wasser- und Abwasseraufbereitung und die Fertigung von Hochleistungs- und Spezialtransformatoren. Zu den Absatzmärkten gehören Energie- und Industriesektoren im asiatischen, europäischen und amerikanischen Raum, darunter der Hochspannungs- und Windenergiebereich sowie die Elektro-, Automobil- und Konsumgüterindustrie. Die Verbundwerkstoffe und Formpressteile des Unternehmens finden daneben Anwendung in der Luft- und Raumfahrt, der Medizintechnik und im Militär.

