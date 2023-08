Von Roll Aktie News: Von Roll am Dienstagmittag mit roten Vorzeichen

Die Aktionäre schickten das Papier von Von Roll nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 0,2 Prozent auf 0,858 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 14'583 Punkten notiert. Im Tief verlor die Von Roll-Aktie bis auf 0,858 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,858 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 61'970 Von Roll-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.01.2023 bei 1,000 CHF. Derzeit notiert die Von Roll-Aktie damit 14,200 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.10.2022 bei 0,700 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Von Roll-Aktie mit einem Verlust von 18,415 Prozent wieder erreichen.

Von Roll wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 13.03.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 12.03.2025 erwartet.

Redaktion finanzen.ch