Von Roll-Aktie aktuell: Anleger schicken Von Roll ins Plus

USA: Was Arbeitslosenunterstützung mit einer 5% Inflation zu tun hat? | BX Swiss TV

Eine Inflationsrate von fast 5% in den USA – was steckt dahinter und wie gefährlich ist diese einzuschätzen? Heute zu Gast bei BX Swiss TV ist Dr. Thomas Gitzel; Chefvolkswirt bei der VP Bank AG. Im Interview mit David Kunz, COO BX Swiss AG, wirft Dr. Thomas Gitzel einen Blick über den grossen Teich und erklärt was Personalmangel und die Arbeitslosenunterstützung der amerikanischen Regierung damit zu tun haben und wo die Reise hingeht.

