Von Roll Aktie News: Von Roll verteidigt am Mittag Tendenz

Die Von Roll-Aktie zeigte sich um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 0,860 CHF an der Tafel. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der bislang bei 14'239 Punkten steht. Die Von Roll-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,862 CHF an. Die Von Roll-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,860 CHF nach. Bei 0,860 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via SIX SX 37'702 Von Roll-Aktien umgesetzt.

Am 11.01.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1,000 CHF. Der aktuelle Kurs der Von Roll-Aktie ist somit 16,279 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 13.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,700 CHF ab. Mit einem Kursverlust von 18,605 Prozent würde die Von Roll-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 13.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Von Roll veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 12.03.2025 erwartet.

Redaktion finanzen.ch