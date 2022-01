Von Roll Aktie News: Von Roll mit Verlusten

Die Von Roll-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 0.9 Prozent auf 1.07 CHF nach. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 15'420 Punkten steht. Die Von Roll-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 1.05 CHF ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 1.05 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 12'584 Von Roll-Aktien den Besitzer.

Die Von Roll Holding AG ist die Dachgesellschaft der Von Roll Gruppe, die in der Materialtechnologie tätig ist. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Bereiche elektrische Isoliersysteme und technische Verbundwerkstoffe. Zu den Absatzmärkten gehören Energie- und Industriesektoren im asiatischen, europäischen und amerikanischen Raum, darunter der Hochspannungs- und Windenergiebereich sowie die Elektro-, Automobil- und Konsumgüterindustrie. Die Verbundwerkstoffe und Formpressteile des Unternehmens finden daneben Anwendung in der Luft- und Raumfahrt, der Medizintechnik und im Militär.

