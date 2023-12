Von Roll Aktie News: Von Roll legt am Montagnachmittag zu

Um 04:28 Uhr stieg die Von Roll-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 0,830 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 14'581 Punkten steht. Die Von Roll-Aktie legte bis auf 0,830 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 0,826 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 7'306 Von Roll-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 1,000 CHF markierte der Titel am 11.01.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 20,482 Prozent. Am 11.05.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,720 CHF ab. Der derzeitige Kurs der Von Roll-Aktie liegt somit 15,278 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Voraussichtlich am 13.03.2024 dürfte Von Roll Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Von Roll rechnen Experten am 12.03.2025.

Redaktion finanzen.ch