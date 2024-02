Von Roll Aktie News: Von Roll am Mittag nahe Vortagesniveau

Anleger zeigten sich um 12:28 Uhr bei der Von Roll-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im SIX SX-Handel nahezu unverändert bei 0,850 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SPI, der aktuell bei 14'921 Punkten steht. Die Von Roll-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 0,850 CHF. In der Spitze büsste die Von Roll-Aktie bis auf 0,850 CHF ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,850 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 100 Von Roll-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2023 markierte das Papier bei 0,914 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Von Roll-Aktie derzeit noch 7,529 Prozent Luft nach oben. Am 12.05.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,720 CHF ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,294 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Von Roll-Aktie.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Von Roll am 13.03.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 12.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Von Roll.

Redaktion finanzen.ch