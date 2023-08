Von Roll Aktie News: Von Roll am Donnerstagmittag mit kaum veränderter Tendenz

Die Von Roll-Aktie wies um 12:28 Uhr kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 0,860 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SPI, der zurzeit bei 14'440 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Von Roll-Aktie bei 0,860 CHF. In der Spitze fiel die Von Roll-Aktie bis auf 0,858 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 0,858 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 68'477 Von Roll-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1,000 CHF erreichte der Titel am 11.01.2023 ein 52-Wochen-Hoch. 16,279 Prozent Plus fehlen der Von Roll-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,700 CHF am 13.10.2022. Der derzeitige Kurs der Von Roll-Aktie liegt somit 22,857 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Von Roll dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 13.03.2024 präsentieren. Am 12.03.2025 wird Von Roll schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Redaktion finanzen.ch