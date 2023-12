Von Roll Aktie News: Von Roll steigt am Mittwochmittag

Die Von Roll-Aktie konnte um 12:28 Uhr im CHX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 0,832 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 14'621 Punkten steht. Kurzfristig markierte die Von Roll-Aktie bei 0,832 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Bei 0,831 CHF startete der Titel in den CHX-Handelstag. Zuletzt wurden via CHX 7'408 Von Roll-Aktien umgesetzt.

Bei 0,932 CHF erreichte der Titel am 27.01.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 12,019 Prozent über dem aktuellen Kurs der Von Roll-Aktie. Am 04.08.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,764 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 8,173 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Voraussichtlich am 13.03.2024 dürfte Von Roll Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Von Roll-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 12.03.2025.

Redaktion finanzen.ch