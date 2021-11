Von Roll Aktie News: Von Roll freundlich

Das Papier von Von Roll legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0.4 Prozent auf 1.21 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 16'091 Punkten steht. Die Von Roll-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 1.22 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1.20 CHF. Bisher wurden heute 43'205 Von Roll-Aktien gehandelt.

Die Von Roll Holding AG ist die Dachgesellschaft der Von Roll Gruppe, die in der Materialtechnologie tätig ist. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Bereiche Isolation, Verbundwerkstoffe, Wasser- und Abwasseraufbereitung und die Fertigung von Hochleistungs- und Spezialtransformatoren. Zu den Absatzmärkten gehören Energie- und Industriesektoren im asiatischen, europäischen und amerikanischen Raum, darunter der Hochspannungs- und Windenergiebereich sowie die Elektro-, Automobil- und Konsumgüterindustrie. Die Verbundwerkstoffe und Formpressteile des Unternehmens finden daneben Anwendung in der Luft- und Raumfahrt, der Medizintechnik und im Militär.

Redaktion finanzen.net