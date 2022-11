Von Roll Aktie News: Von Roll am Nachmittag mit Kursplus

Börse aktuell - Live Ticker

Der heimische wie auch der deutsche Aktienmarkt zeigen sich am Donnerstag nach dem Entscheid der US-Notenbank in Rot. Die Wall Street muss im Donnerstagshandel erhebliche Abgaben verkraften. Die Börsen in China schlossen am Donnerstag mit Verlusten - in Tokio blieb der Handel wegen eines Feiertages geschlossen.