Von Roll Aktie News: Von Roll präsentiert sich am Dienstagmittag stärker

Die Von Roll-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 0,870 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 14'049 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Von Roll-Aktie bisher bei 0,870 CHF. Bei 0,860 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 2'000 Von Roll-Aktien den Besitzer.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.03.2023 erfolgen. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von Von Roll rechnen Experten am 13.03.2024.

Redaktion finanzen.ch