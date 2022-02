Von Roll gewinnt Serienauftrag für Vergussharz

Für die Zukunft erhofft sich das Unternehmen von diesem Markteintitt einen deutlichen Umsatzschub.

Einer der weltweit grössten Batteriehersteller aus Südkorea habe erstmals das neue Vergussharz für die Massenproduktion von LKW-Batterien qualifiziert, teilte Von Roll am Mittwoch mit. Dabei habe das eigene Produkt die Konkurrenz in allen technischen Anforderungen deutlich übertroffen und basiere auf einer besonders umweltfreundlichen Rezeptur.

Mit dem Eintritt in diesen Markt würden sich für Von Roll zukünftig völlig neue Umsatzpotenziale im zweistelligen Millionenbereich eröffnen, heisst es weiter. Vergussharze spielen bei der Konstruktion von Hochleistungs-Antriebsbatterien in der Elektromobilität eine wichtige Rolle. Produziert wird in der Nähe von Turin.

dm/uh

Breitenbach (awp)