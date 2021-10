Von Roll erlangt für weitere Fabrik Zertifizierung für die Automobilindustrie

Breitenbach (awp) - Der Industriekonzern Von Roll erhält für eine Fabrik in Italien eine wichtige Zertifizierung als Lieferant für die Automobilindustrie. Mit der IATF-Zertifizierung am italienischen Standort in Trofarello erfülle man die strengsten Qualitätsnormen für die Automobilindustrie, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.

Gemeinsam mit dem bereits nach Automobilstandard qualifizierten Standort in Shanghai sei man damit global gut aufgestellt, um die steigende Nachfrage nach Harzen- und Isolationsprodukten im Zuge der boomenden E-Mobilität zu bedienen.

cf/ys