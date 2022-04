Von Roll baut Geschäft mit Vergussharzen weiter aus

Breitenbach (awp) - Der Industriekonzern Von Roll baut seinen italienischen Standort Trofarello für das Geschäft mit Vergussharzen weiter aus. Dafür werden mehrere Millionen Euro investiert, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst.

Das Geld soll sowohl für die Erweiterung von Produktions- und Lagerkapazitäten als auch für den Ausbau der R&D Ressourcen und die Errichtung eines Customer-Experience Centers verwendet werden. Fabio Davie, Produktionsleiter am Standort Trofarello, freut sich über die Freigabe der Investitionen: "Wir befinden uns aktuell in zahlreichen Gesprächen mit führenden OEMs, mit dem Potenzial den Umsatz am Standort Trofarello mittelfristig zu verdoppeln."

Vergussmassen werden für besonders leistungsfähige Batterien für Elektroautos verwendet. Von Roll sei bereits Weltmarktführer für elektrische Isoliersysteme und möchte durch den Ausbau seine Präsenz auf diesem Markt weiter stärken, heisst es weiter.

