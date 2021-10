Von Roll-Aktie: Von Roll mit Brand in Produktionshalle

Der Industriekonzern Von Roll wird vom Feuerteufel heimgesucht. In einer Produktionshalle am Hauptsitz in Breitenbach sei am späten Freitagnachmittag ein Feuer ausgebrochen, teilte das Unternehmen am Freitag mit.

Dabei sei es zu einer starken Rauchentwicklung gekommen. Personen seien dabei aber nicht zu Schaden gekommen, die Feuerwehr habe den Brand zudem rasch unter Kontrolle gebracht. Mittlerweile habe auch die Polizei Entwarnung gegeben.

Die Höhe des Sachschadens und die Brandursache befinden sich nun in Abklärung.

cf/

Breitenbach (awp)