Von der Leyen: Weitere Sanktionen gegen Russland in Vorbereitung

Sie sagte im Deutschlandfunk, die westlichen Sanktionen gegen Russland träfen das Land an seiner schwächsten Stelle und täten Russlands Präsident Wladimir Putin und der Wirtschaft Russlands "richtig weh".

"Sie haben gesehen, dass unsere Sanktionen schnell, geeint und enorm wirksam gekommen sind, und das ist nicht das Ende. Wir bereiten weitere Schritte vor", sagte von der Leyen. Dabei sei "nichts" vom Tisch. Der nächste Schritt sei nun, Schlupflöcher zu stopfen, um Umgehungsmöglichkeiten der Sanktionen zu beenden. "Und dann hängt das weitere Vorgehen von der Entwicklung in der Ukraine ab", sagte von der Leyen.

Zwar seien die Exporte von Öl und Gas bisher bei den Sanktionen ausgeklammert, es werde aber nach Alternativen vom russischen Gas gesucht. "Wir sind jetzt in einer Lage, wenn Präsident Putin morgen die Gaslieferungen kappen würde, dann sind wir unabhängig für diesen Winter", betonte von der Leyen. Das sei vor sechs Wochen noch nicht der Fall gewesen. Sie wollte sich allerdings nicht festlegen, ob für die EU ein Importstopp von russischem Rohöl und Erdgas eine Option ist.

Klar sei, dass man "so schnell wie irgend möglich" aus der Abhängigkeit von russischen Importen, Öl, Gas und Kohle, heraus müsse, so von der Leyen. Dafür müsse man mit grosser Kraft in die erneuerbaren Energien wie Wind, Sonne und Wasserstoff investieren.

