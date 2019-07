Von der Leyen wäre für Brexit-Verschiebung bei Antrag Londons

BRüSSEL (AFP)--Als EU-Kommissionspräsidentin wäre Ursula von der Leyen (CDU) bereit, den Brexit-Termin auf Antrag Grossbritanniens nochmals zu verschieben. "Wenn das Vereinigte Königreich mehr Zeit braucht, dann halte ich es für richtig", sagte von der Leyen bei einer Anhörung der Grünen im Europaparlament am Mittwoch. Sie bekräftigte, dass sie sich wünscht, dass Grossbritannien in der EU bleibt. Darüber könnten aber nur die Briten entscheiden. Falls sich Grossbritannien dennoch für den Brexit entscheide, solle dieser geordnet erfolgen, sagte von der Leyen. Die Bundesverteidigungsministerin verwies darauf, dass der Austritt erst "der Anfang von etwas wäre", nämlich Ausgangspunkt für die künftigen Beziehungen zwischen beiden Seiten.

Der Brexit hätte ursprünglich bereits Ende März erfolgen worden. Ein von der britischen Premierministerin Theresa May und der EU ausgehandeltes Austrittsabkommen fand aber keine Mehrheit im britischen Unterhaus. May kündigte daraufhin ihren Rücktritt an, derzeit sucht ihre konservative Partei einen Nachfolger. Der Brexit-Termin wurde deshalb auf Ende Oktober verschoben. Von der Leyen war vergangene Woche von den Staats- und Regierungschefs als Nachfolgerin von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker vorgeschlagen worden. Das Europaparlament muss über die Ernennung noch abstimmen. Dies soll in der kommenden Woche erfolgen.

