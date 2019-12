Von der Leyen erwartet schwierige Diskussionen um EU-Finanzrahmen

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Die Europäische Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erwartet beim EU-Gipfel kontroverse Auseinandersetzungen über die künftige finanzielle Ausstattung des Kontinents für die sieben Jahre ab 2021. Beim Eintreffen zum Gipfel der Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union sagte von der Leyen, dass sich "sehr schwierige Diskussionen" schon jetzt abzeichnen würden.

Der Europäische Rat habe eine zu Recht sehr ehrgeizige Agenda vorgelegt und ihre politischen Leitlinien als Kommissionpräsidentin kämen hinzu. "Aber wenn wir das alles wollen, und ich halte das für richtig, dann müssen wir auch die notwendigen Mittel dafür geben, dass diese ehrgeizigen Ziele erreicht werden können. Es wäre gut für Europa", so von der Leyen.

Ihr "European Green Deal", der die EU mit massiven Investitionen von 1 Billion Euro bis 2050 zum ersten klimaneutralen Kontinent der Welt machen soll, sei eine Einladung an alle. "Ich bin der festen Überzeugung, dass es in unserem eigenen Interesse ist, den zerstörerischen Klimawandel zu verändern in eine positive Agenda", so von der Leyen. Damit solle man zeigen, wie man mit modernen Technologien und Verfahren in Europa Vorreiter sein könne. Auch gehe es darum zu zeigen, dass die EU umweltfreundlich produzieren und leben kann bei einer gleichzeitig starken Industrie und Wirtschaft.

Innerhalb der EU gibt es Widerstände gegen höher Beiträge für den EU-Finanzrahmen, der mit dem Austritt Grossbritanniens aus der EU neu angepasst werden muss. Die EU-Kommission und das EU-Parlament haben deutlich höhere Sätze vorgeschlagen. Deutschland will allerdings bei einem Beitrag von 1 Prozent seines Bruttoinlandprodukts bleiben.

December 12, 2019 09:53 ET (14:53 GMT)