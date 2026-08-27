UBS Aktie 24476758 / CH0244767585
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27.08.2026 15:15:46
Vom «Golddukatenesel» zur KI: UBS zeigt 80 Jahre Banking-Technologie
UBS am Hauptsitz in der Zürcher Bahnhofsstrasse zeichnet 80 Jahre technologischen Wandel nach. finews war diese Woche vor Ort und erlebte, wie aus tonnenschweren Rechnern Schritt für Schritt das Banking von heute wurde.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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