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27.08.2026 15:15:46

Vom «Golddukatenesel» zur KI: UBS zeigt 80 Jahre Banking-Technologie

UBS
43.48 CHF -0.89%
Kaufen Verkaufen
Heute ist es selbstverständlich, Geld rund um die Uhr zu beziehen, Bankgeschäfte vom Wohnzimmer aus zu erledigen oder das eigene Konto auf dem Smartphone zu verwalten. Dies war allerdings nicht schon immer der Fall. Die neue Ausstellung der UBS am Hauptsitz in der Zürcher Bahnhofsstrasse zeichnet 80 Jahre technologischen Wandel nach. finews war diese Woche vor Ort und erlebte, wie aus tonnenschweren Rechnern Schritt für Schritt das Banking von heute wurde.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.4014 15.12.2028 151874480
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Long 7.3763 11.02 157230114
Long 12.0889 5.63 159232191
Long 16.1185 3.55 159232189
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.8 12.06 157975647
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Long 12 -7.38 144201045
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