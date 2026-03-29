Vom Autobauer zum Energieversorger: Tesla-Tochter erhält Stromlizenz in Grossbritannien

• Tesla Energy Ventures erhält Stromlizenz in Grossbritannien• Energiepreise steigen - britische Haushalte vorerst durch regulierte Tarife geschützt• Energiegeschäft bietet Potenzial für stabile Einnahmen

Tesla Energy Ventures, eine Tochtergesellschaft von Elon Musks E-Autokonzern Tesla, hat laut Reuters eine Zulassung als Stromlieferant in Grossbritannien erhalten. Damit taucht in Zeiten steigender Strompreise ein neuer Wettbewerber auf dem Markt auf. Das Unternehmen hatte im vergangenen Jahr im Juli einen Antrag auf eine Stromlieferlizenz bei der Gas- und Strommarktaufsichtsbehörde Ofgem (Office of Gas and Electricity Markets) eingereicht.

Ausbau der Aktivitäten in Grossbritannien

Mit einer neuen Lizenz schafft Tesla die Grundlage für einen Ausbau seiner Aktivitäten in Grossbritannien. Das Unternehmen von Elon Musk plant, dort mit seinem Geschäft rund um Solarenergie und Batteriespeicher direkt in Konkurrenz zu etablierten Anbietern wie Octopus Energy, British Gas und EDF zu treten.

Eine weitere Konzerntochter, Tesla Motors Limited, verfügt bereits über eine Lizenz zur Stromerzeugung im Vereinigten Königreich. Einige Kunden nutzen Heimspeicherlösungen, die mit Solarstrom betrieben werden, um ihre Elektroautos zu laden. Nicht verbrauchter Strom kann dabei in das öffentliche Netz eingespeist werden.

Steigende Energiepreise

Unterdessen sind die Energiepreise infolge des Konflikts im Iran deutlich gestiegen, was bei vielen Haushalten in Grossbritannien Sorgen über steigende Kosten auslöst. Kurzfristig sind die meisten Verbraucher durch regulierte Tarife bis Juli vor höheren Gas- und Strompreisen geschützt. Sollte die Krise jedoch länger anhalten, dürfte der Druck auf die Regierung wachsen, weitere Unterstützungsmassnahmen zu ergreifen.

Chancen für Tesla

Für Tesla könnte dieser Schritt Chancen bieten. Während das Unternehmen im Autosektor mit zyklischen Schwankungen und grossem Konkurrenzdruck zu kämpfen hat, wächst das Energiegeschäft und Tesla Energy Ventures kann als Stromlieferant regelmässige monatliche Cashflows generieren.

Bisher macht die Energiesparte zwar noch einen kleineren Teil von Teslas Gesamtumsatz aus, doch sie wächst deutlich schneller als die Autosparte. Analysten bewerten Tesla oft nicht mehr als reinen Autobauer, sondern als Technologie-Unternehmen. Der Erfolg in Grossbritannien könnte daher Kursziele, die deutlich über dem aktuellen Durchschnitt liegen, untermauern.

Tesla-Aktie im Fokus

Die Tesla-Aktie hat an der US-Technologiebörse NASDAQ seit Jahresbeginn rund 19 Prozent an Wert verloren. Innerhalb der letzten zwölf Monate konnten die Anteilsscheine allerdings rund 32 Prozent zulegen. Zuletzt kostete eine Tesla-Aktie 367,96 US-Dollar.

Die Analysten sind laut TipRanks bei der Tesla-Aktie geteilter Meinung: In den letzten drei Monaten haben 31 Wall-Street-Analysten ein 12-Monats-Kursziel für die Tesla-Aktie ausgegeben. Von diesen empfehlen 13 die Aktie zum Kauf, während elf ein "Hold"-Rating abgegeben haben und sieben Analysten zum Verkauf der Anteilsscheine raten. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 399,25 US-Dollar, mit einer Höchstprognose von 600,00 US-Dollar und einer Tiefstprognose von 25,28 US-Dollar. Damit sehen die Analysten im Schnitt nur noch begrenzt Aufwärtspotenzial: Das durchschnittliche Kursziel entspricht einem Plus von 8,5 Prozent gegenüber dem letzten Kurs der Tesla-Aktie von 367,96 US-Dollar (Stand: Schlusskurs vom 21.03.2026).

Julia Walter, Redaktion finanzen.ch