Volvo Un: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Volvo Un lud am 23.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 0.55 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.390 USD je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6.47 Prozent auf 12.38 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11.63 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch