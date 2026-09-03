Daimler Truck Aktie 115216150 / DE000DTR0CK8
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03.09.2026 16:25:40
Volvo stärkt Wasserstoff-Bündnis im Güterverkehr - Aktie gewinnt
Der schwedische Lkw-Hersteller Volvo arbeitet gemeinsam mit deutschen politischen Entscheidungsträgern und einer Gruppe von Unternehmen aus dem Transport-, Energie- und Industriesektor zusammen, um den wasserstoffbetriebenen Transport voranzubringen.
Die Zusammenarbeit werde unterstützende politische Rahmenbedingungen, ein starkes Angebot der Hersteller sowie eine integrierte Wasserstoff-Lieferkette und -Infrastruktur miteinander verbinden, hiess es.
"Die Aktivitäten umfassen den Aufbau von Wasserstofftankstellen entlang wichtiger strategischer Korridore in Europa, synchronisiert mit den wasserstoffbetriebenen Lkw-Flotten, sowie einen wettbewerbsfähigen Wasserstoffpreis", teilte Volvo mit.
Dies werde es den Kunden ermöglichen, wasserstoffbetriebene Fahrzeuge mit wettbewerbsfähigen Gesamtbetriebskosten zu betreiben, fügte das Unternehmen hinzu.
Vollständige Details sollen im Laufe dieses Monats auf einer Fachmesse in Deutschland vorgestellt werden.
Die Volvo-Aktie gewinnt im Handel in Stockholm zeitweise 2,03 Prozent auf 345,20 SEK.
DJG/DJN/uxd/shaDOW JONES
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