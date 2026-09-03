Volvo stärkt Wasserstoff-Bündnis im Güterverkehr - Aktie gewinnt

Die Volvo Group, Daimler Truck, Toyota Motor, Bosch, Air Liquide, TotalEnergies, TEAL Mobility, MB Energy und weitere Partner wollen die Kommerzialisierung der Technologie beschleunigen. Zudem soll die notwendige Infrastruktur aufgebaut werden, um den Einsatz von Wasserstoff-Lkw bis 2030 im grossen Massstab zu ermöglichen.

Die Zusammenarbeit werde unterstützende politische Rahmenbedingungen, ein starkes Angebot der Hersteller sowie eine integrierte Wasserstoff-Lieferkette und -Infrastruktur miteinander verbinden, hiess es.

"Die Aktivitäten umfassen den Aufbau von Wasserstofftankstellen entlang wichtiger strategischer Korridore in Europa, synchronisiert mit den wasserstoffbetriebenen Lkw-Flotten, sowie einen wettbewerbsfähigen Wasserstoffpreis", teilte Volvo mit.

Dies werde es den Kunden ermöglichen, wasserstoffbetriebene Fahrzeuge mit wettbewerbsfähigen Gesamtbetriebskosten zu betreiben, fügte das Unternehmen hinzu.

Vollständige Details sollen im Laufe dieses Monats auf einer Fachmesse in Deutschland vorgestellt werden.

Die Volvo-Aktie gewinnt im Handel in Stockholm zeitweise 2,03 Prozent auf 345,20 SEK.

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