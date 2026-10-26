Volvo Car (B) Un legte Quartalsergebnis vor

Volvo Car (B) Un präsentierte am 23.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.34 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0.370 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Volvo Car (B) Un mit einem Umsatz von insgesamt 6.93 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.08 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 23.69 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch