Volvo (B): Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Volvo (B) hat am 23.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 5.29 SEK eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 3.71 SEK je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Volvo (B) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7.98 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 119.53 Milliarden SEK im Vergleich zu 110.69 Milliarden SEK im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch