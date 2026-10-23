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23.10.2026 16:03:36
Volvo-Aktie schwächelt: Lkw-Hersteller punktet mit höherer Profitabilität und Zuversicht
Der schwedische Nutzfahrzeughersteller Volvo Group hat im dritten Quartal spürbar vom Aufschwung auf dem wichtigen US-Markt profitiert.
Auch beim wegweisenden Auftragseingang legten die Schweden dank starker Zuwächse in Europa und Nordamerika deutlich zu. Insgesamt zogen die Bestellungen im Quartal um gut ein Viertel auf 46.918 Lkw an. Im dritten Quartal lieferte Volvo 49.611 Laster aus und damit 11 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.
In den beiden wichtigsten Regionen rechnet Volvo zudem mit weiterem Aufschwung bei der Marktnachfrage im kommenden Jahr. Der Markt für Schwerlast-Lkw dürfte in Nordamerika von 265.000 Fahrzeugen in diesem Jahr auf rund 300.000 Stück zulegen, hiess es von den Schweden. In Europa sind demnach 320.000 Fahrzeuge zu erwarten, 5.000 mehr als dieses Jahr. JPMorgan-Analyst Jose Asumendi sprach von einem voraussichtlich starken Jahr 2027.
Die Volvo-Aktie verliert in Stockholm zeitweise 1,51 Prozent auf 306,50 SEK.
/men/stw
STOCKHOLM (awp international)
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