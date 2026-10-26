Volvo (A) öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Volvo (A) hat am 23.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5.29 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3.71 SEK erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden 119.53 Milliarden SEK gegenüber 110.69 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch