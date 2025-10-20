Volvo (A): Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Volvo (A) hat am 17.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 3.71 SEK. Im Vorjahresviertel waren 4.93 SEK je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Volvo (A) im vergangenen Quartal 110.69 Milliarden SEK verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 5.37 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Volvo (A) 116.98 Milliarden SEK umsetzen können.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei 3.98 SEK gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 110.50 Milliarden SEK ausgegangen.

Redaktion finanzen.ch