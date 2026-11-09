Voltas veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Voltas hat am 06.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1.59 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 1.03 INR je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite hat Voltas im vergangenen Quartal 26.44 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12.62 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Voltas 23.47 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch