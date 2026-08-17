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17.08.2026 06:37:00
Voltas gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Voltas liess sich am 14.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Voltas die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Voltas hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6.46 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4.25 INR je Aktie gewesen.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 46.74 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 18.66 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Voltas einen Umsatz von 39.39 Milliarden INR eingefahren.
Redaktion finanzen.ch
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