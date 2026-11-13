Voltage hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Voltage präsentierte in der am 12.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 11.54 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Voltage -7.910 JPY je Aktie generiert.

Mit einem Umsatz von 546.8 Millionen JPY, gegenüber 593.0 Millionen JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 7.78 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch