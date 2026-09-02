Volt Lithium stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Volt Lithium hat am 31.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.06 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0.030 CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch