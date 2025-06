Volkswirte hinterfragen Qualität der US-Inflationsdaten

Von Matt Grossman

DOW JONES--Einige Volkswirte haben begonnen, die Genauigkeit der jüngsten US-Inflationsdaten in Frage zu stellen, nachdem die US-Regierung erklärt hat, dass ihre Fähigkeit zur Durchführung einer umfangreichen monatlichen Erhebung durch Personalmangel beeinträchtigt wird. Das für die Veröffentlichung der Inflationsrate zuständige Bureau of Labor Statistics (BLS) hatte Volkswirte diese Woche darüber informiert, dass die Zahl der Unternehmen, bei denen die Preise ermittelt werden, aufgrund eines Einstellungsstopps reduziert werden muss.

Nach Meinung von Ökonomen wirft der Personalmangel Fragen hinsichtlich der Qualität der jüngsten und der kommenden Inflationsdaten auf. Es gibt zwar keine Anzeichen für eine absichtliche Veröffentlichung falscher oder irreführender Statistiken, aber jegliche Probleme mit den Daten könnten erhebliche Auswirkungen auf die Wirtschaft haben.

Um die Inflationsrate zu berechnen, schwärmen jeden Monat Hunderte von Regierungsmitarbeitern aus, um zu überprüfen, wie viel Unternehmen für Produkte und Dienstleistungen verlangen. Statistiker in Washington, D.C., fügen diese Zahlen zum Verbraucherpreisindex zusammen, der aufzeigt, wie sich die Lebenshaltungskosten verändern.

Wenn die Zähler der Regierung einen bestimmten Preis in einer bestimmten Stadt nicht ermitteln können, versuchen sie, eine fundierte Schätzung auf der Grundlage eines naheliegenden Ersatzes vorzunehmen. Doch im April, als dafür weniger Mitarbeiter zur Verfügung standen, mussten die Statistiker ihre Schätzungen auf weniger vergleichbare Produkte oder andere Regionen des Landes stützen.

"Sie müssen auf weniger effektive Methoden zurückgreifen, um die Lücken zu füllen", sagte Omair Sharif, Volkswirt bei der Beratungsfirma Inflation Insights. Er habe viele Anrufe von Händlern erhalten, die auf den Finanzmärkten auf die Inflation wetten und sich Sorgen um die Genauigkeit der Daten machen.

Die Inflationsrate ist ausschlaggebend dafür, um wie viel die Sozialversicherungsleistungen jedes Jahr steigen und wie hoch die Steuerklassen auf Bundesebene sind. In Verträgen des privaten Sektors, wie z. B. in Tarifverträgen zwischen Unternehmen und Gewerkschaften, wird die Inflationsrate routinemässig berücksichtigt. Die Zahlungen für inflationsgeschützte Bundesanleihen in Höhe von 2 Billionen Dollar hängen von der Inflationsrate ab, ebenso wie die Renditen für normale Staatsanleihen. Unternehmen, Investoren und politische Entscheidungsträger stützen sich bei ihren Entscheidungen auf diesen Wert. Auch die US-Notenbank berücksichtigt bei der Festlegung des Leitzinses die Inflationsdaten.

Einer Handvoll Ökonomen fielen in den am 13. Mai veröffentlichten April-Daten einige Ungereimtheiten auf. Als einige das BLS um weitere Informationen baten, schickten Regierungsbeamte einen Auszug aus einem internen Bericht zurück. "Das CPI hat ab April die Anzahl der zu erhebenden Daten aufgrund von Personalengpässen in einigen CPI-Städten vorübergehend reduziert", heisst es in der E-Mail. "Diese Verfahren werden beibehalten, bis der Einstellungsstopp aufgehoben wird und zusätzliches Personal eingestellt und geschult werden kann."

Das BLS und seine Mutterbehörde, das Arbeitsministerium, reagierten nicht auf Bitten um Stellungnahme.

Die Trump-Administration hatte am 20. Januar einen Einstellungsstopp für Bundesbedienstete verhängt. Das Ministerium für Regierungseffizienz (Department of Government Efficiency - DOGE) entliess zudem Tausende von Bundesbediensteten. Es ist unklar, ob Mitarbeiter des BLS von diesen Kürzungen betroffen waren.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/brb/hab

(END) Dow Jones Newswires

June 04, 2025 12:34 ET (16:34 GMT)