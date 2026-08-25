Volkswagen Aktie 352781 / DE0007664039
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25.08.2026 12:31:00
Volkswagen: Worüber beim Autobauer gestritten wird - Abrechnung mit dem Chef
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo
Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.Weiterlesen!
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Analysen zu Volkswagen (VW) St.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
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Volkswagen am 25.08.2026
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Der heimische Aktienmarkt bewegt sich auf grünem Terrain. Der deutsche Aktienmarkt kann sich von Anfangsverlusten erholen. Die US-Börsen tendieren seitwärts. Die asiatischen Börsen zeigten sich zur Wochenmitte mit Aufschlägen.